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بالفيديو.. حريق يلتهم 4 قوارب في ميناء جنوبي إيران

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بالفيديو.. حريق يلتهم 4 قوارب في ميناء جنوبي إيران
@iribnews
حريق يلتهم قوارب شحن في ميناء إيراني
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أعلنت السلطات الإيرانية اندلاع النيران على نطاق واسع في رصيف ميناء "نخل تقي" التابع لمقاطعة عسلوية الغنية بالنفط في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وذكر مراسلنا في طهران، نقلا عن مصادر مطلعة أن "النيران التهمت أربعة قوارب لشحن البضائع بالكامل، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء لإخمادها".

وقال التلفزيون الإيراني، إنه "لم تسجل خسائر بشرية في الحريق، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وعادة ما تستخدم هذه القوارب لشحن السلع المهربة من الإمارات باتجاه إيران حيث تفرض السلطات ضرائب كبيرة عليها، ويضم ميناء "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية.

المصدر: RT

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