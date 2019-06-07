بعد عشرة أيام من المطاردة الساخنة تم إلقاء القبض على قرد لبناني هرب من أصحابه وعبر الحدود الجنوبية وصولا إلى مدينة مجد الكروم شمالي إسرائيل.

وعثرت سيدات بينهن فلسطينية على الشمبانزي، وهو من فصيلة القرود الإفريقية الخضراء، داخل غابة قرب مجد الكروم.

קוף נמלט מלבנון והגיע לישראל: הקוף מסוג ורווט ברח ממנזר ונצפה באזור היישובים שתולה וחורפיש. ניסיונות ללכוד אותו עלו בתוהו@rubih67pic.twitter.com/8gAS9IX32F — כאן חדשות (@kann_news) May 26, 2019

זוכרים את הקוף הלבנוני? הנה הוא מדלג בינתיים ממרפסת למרפסת בחורפיש. מרגיש בבית.#כפר_ביקרתם? pic.twitter.com/SZL9cnZ21E — Rubi Hammerschlag (@rubih67) May 26, 2019

ועוד קצת מחוויתיו של קוף לבנוני בארץ ישראל: pic.twitter.com/bDpjS1DGtf — Rubi Hammerschlag (@rubih67) May 26, 2019

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هذا ومن المقرر إعادة القرد إلى مزرعة الرهبان، التي هرب منها، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

المصدر:

هآرتس