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قرد لبناني يشعل مطاردة ساخنة في إسرائيل لـ10 أيام!

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قرد لبناني يشعل مطاردة ساخنة في إسرائيل لـ10 أيام!
Reuters
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بعد عشرة أيام من المطاردة الساخنة تم إلقاء القبض على قرد لبناني هرب من أصحابه وعبر الحدود الجنوبية وصولا إلى مدينة مجد الكروم شمالي إسرائيل.

وعثرت سيدات بينهن فلسطينية على الشمبانزي، وهو من فصيلة القرود الإفريقية الخضراء، داخل غابة قرب مجد الكروم.

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هذا ومن المقرر إعادة القرد إلى مزرعة الرهبان، التي هرب منها، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

المصدر:  

هآرتس

  

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