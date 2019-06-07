موقع: ترامب يخطط لإعلان حالة طوارئ جديدة

أكد موقع "ذي هيل" الأمريكي، أن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة طوارئ جديدة في البلاد لفرض ضرائب ضخمة على المكسيك، بعد التدفق الكبير عبرها لمهاجري أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة.

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ووفقا لوثيقة حصل عليها الموقع، فإن إعلان حالة طوارئ جديدة أصبح أمرا ضروريا "بعد فشل حكومة المكسيك في اتخاذ إجراءات فعالة للتقليل من الهجرة الجماعية لأجانب يدخلون تراب الولايات المتحدة عبر المكسيك بشكل غير قانوني".

وسيسمح هذا الإجراء للرئيس الأمريكي برفع قيمة الضرائب المفروضة على منتجات المكسيك، دون الحاجة لموافقة الكونغرس الذي قد يعيق قرار الزيادة.

ونوقشت فكرة إعلان حالة الطوارئ الجديدة في اجتماع مغلق حضره مسؤولون رفيعون من البيت الأبيض ووزارة العدل.

وستضاف حالة الطوارئ الجديدة إلى مثيلتها التي أعلنها ترامب في فبراير المنصرم، وبرر من خلالها استخدام أكثر من 6 مليارات دولار في بناء حواجز على الحدود، وإرسال قوات الحرس الأمريكي لمساعدة مسؤولي الجمارك وحرس الحدود على الحدود الجنوبية.

يذكر أن ترامب كان قد هدد الأسبوع الماضي بزيادة التعرفة على جميع المنتجات المكسيكية بنسبة 5 بالمئة، وتوعد برفعها إلى 25 بالمئة شهر أكتوبر القادم في حال عدم اتخاذ الحكومة المكسيكية "تدابير فعالة" لمنع الهجرة.

المصدر: The Hill