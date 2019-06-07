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النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة

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النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة
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اعتبرت السعودية والإمارات والنرويج أن الطابع المعقد لهجمات الفجيرة التي استهدفت 4 ناقلات، يتطلب قدرات استخبارية، وغواصين مدربين على إلصاق الألغام، ودرجة عالية من التنسيق والتخطيط.

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وقدمت الدول الثلاث يوم أمس الخميس إحاطة لمجلس الأمن الدولي اتهمت فيها دولة لم تسمها بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قالت إنها عرضت الملاحة التجارية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر فضلا عن تهديدها للأمن والسلم الدوليين.

وفي ما يلي نص الإحاطة المرفوعة لمجلس الأمن:

النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة
RT
النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة
RT

المصدر: RT

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