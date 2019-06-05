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حرس الحدود الأمريكي يعتقل 144 ألف مهاجر في مايو

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حرس الحدود الأمريكي يعتقل 144 ألف مهاجر في مايو
Reuters Lucas Jackson
تمثال الحرية في مدينة نيويورك - الولايات المتحدة
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أعلن حرس الحدود الأمريكي، أنه اعتقل أكثر من 144 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في شهر مايو، بزيادة 32% عن أبريل الماضي، وسط تدفق طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى.

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وأوضح مسؤولو "جهاز الجمارك وحماية الحدود"، أن معظم المهاجرين عائلات متحدرة من هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، وبينهم أكثر من 57 ألف قاصر.

وقال قائد الجهاز، جون ساندرز: "إننا في حالة طوارئ تامة".

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المكسيك بسبب الهجرة، في وقت حذر فيه أحد كبار مساعديه من أن "الرئيس جاد للغاية"، بشأن فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من المكسيك.

من جهته، أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن اعتقاده أن المسؤولين الأمريكيين مستعدون "للتوصل إلى اتفاقات وتسويات".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي، "فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع القادمة من المكسيك اعتبارا من الـ10 من يونيو الحالي"، في حال لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

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