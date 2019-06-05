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ترامب يلتقي مرشحا مسلما لخلافة ماي

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ترامب يلتقي مرشحا مسلما لخلافة ماي
Reuters POOL
ترامب وماي، 4 يونيو 2019
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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، وزير الداخلية البريطاني والمرشح البارز لخلافة تيريزا ماي، ساجد جاويد.

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كما تحدث ترامب، في اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى بريطانيا، التي استغرقت 3 أيام، إلى مرشحين آخرين لرئاسة الحكومة، بعدما أعلنت ماي عن خططها للاستقالة في 7 يونيو الجاري.

وأعلن جاويد في وقت سابق، دخوله السباق على خلافة ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، وقال إنه "سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وجاويد (50 عاما)، يشغل حاليا منصب وزير الداخلية، وهو ينتمي إلى عائلة باكستانية، هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عاما.

وفي عام 2010، أصبح جاويد أول نائب مسلم عن حزب المحافظين، بانتخابه عن منطقة برومسغروف، وتدرج في المناصب الحكومية منذ العام 2010، إلى أن أصبح في أبريل من العام الماضي، أول مسلم يتولى وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا.

ويتنافس جاويد على خلافة تيريزا ماي، مع عدد من السياسيين البارزين، بينهم بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، وجيريمي هانت وزير الخارجية الحالي.

وأعلنت تيريزا ماي، في 24 مايو الجاري، أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

المصدر: رويترز+وكالات

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