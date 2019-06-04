ترامب يهاجم عمدة لندن مجددا!

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مجددا عمدة لندن، صادق خان، ونصحه بأن يركز على "أدائه الضعيف" بدلا من انتقاد رئيس الولايات المتحدة.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قال ترامب عن صادق خان: "أعتقد أنه لم يكن عمدة ممتازا، بحسب معرفتي. أداؤه ضعيف والجريمة تزداد، وهناك مشاكل كثيرة، ولا أعتقد أن من حقه توجيه انتقادات إلى ممثل للولايات المتحدة قدم مثل هذا الخير الكبير للمملكة المتحدة".

وأضاف: "من الأجدى له أن يكون إيجابيا وليس سلبيا لكنه سلبي وغير إيجابي".

وأردف ترامب قائلا: "إذا قرأتم ما قاله فسترون أنه يؤذي أبناء هذا البلد العظيم، وأعتقد أن عليه أن يركز الآن على أداء وظيفته، وسيكون أفضل بكثير إن قام بذلك، فإنه سيحل بعض المشاكل التي كان هو سببا لها".

وقبل توجه ترامب إلى لندن في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، شبه عمدة العاصمة البريطانية، (المعروف بانتقاداته لصاحب البيت الأبيض)، ترامب بـ "فاشي القرن العشرين"، ووصفه بأنه من أبرز الأمثلة على خطر تزايد نفوذ قوى أقصى اليمين.

من جانبه، كتب ترامب عبر "تويتر"، لدى اقتراب طائرته من مطار "نورثولت" البريطاني، أن خان أدى مهامه كرئيس بلدية العاصمة "بصورة كارثية" و"كان شريرا بحماقة" إزاء زيارة الرئيس الأمريكي إلى البلاد.

وأضاف: صادق خان "فاشل تماما ينبغي عليه التركيز على مكافحة الجريمة في لندن بدلا من انتقادي".

المصدر: وكالات