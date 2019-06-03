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ترامب يبدأ زيارته إلى بريطانيا بهجوم حاد على عمدة لندن

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ترامب يبدأ زيارته إلى بريطانيا بهجوم حاد على عمدة لندن
Reuters Hannah McKay
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في مستهل زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على عمدة لندن صادق خان.

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وشدد ترامب عبر "تويتر"، لدى اقتراب طائرته من مطار "نورثولت" العسكري في ضواحي أكسفورد اليوم الاثنين، على أن خان أدى، على ما يبدو، مهامه في منصب رئيس بلدية لندن "بصورة كارثية" و"كان شريرا بحماقة" إزاء زيارة الرئيس الأمريكي إلى البلاد.

ووصف ترامب عمدة لندن بأنه "فاشل تام ينبغي عليه التركيز على مكافحة الجريمة في لندن بدلا عني"، مقارنا إياه برئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلازيو.

ويعرف عمدة لندن بمواقفه المعارضة لترامب وسياسات إدارته، وكان قد ذكر أن الرئيس الأمريكي لا يستحق زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، مقارنا إياه بالفاشيين من القرن العشرين.

المصدر: RT

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