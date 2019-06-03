ظريف: الدفاع عن اليمن واجب علينا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، عزم بلاده مواصلة نهجها في ما وصفه بـ "الدفاع عن اليمن".

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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ظريف تصريحات أدلى بها في طهران، أثناء اجتماع عقدته اللجنة الشعبية لحماية اليمن، حضره هو ومسؤولون إيرانيون آخرون، إلى جانب إلى ممثلين عن جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية.

وقال ظريف إن "الشعب اليمني سينتصر في النهاية" وأضاف: "الدفاع عن اليمن بات واجبا على الجميع، إذ اليمنيون يدافعون عن الكرامة والقيم الإنسانية".

كما أعرب الوزير عن اعتقاده بأن "مساعي السعودية لتشكيل تحالف ضد إيران واليمن ستبوء بالفشل" على حد تعبيره.

وتتهم دول عربية عدة، في مقدمتها السعودية، إضافة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، إيران بـ "التدخل" في اليمن لدعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مواجهتها مع القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا) والمدعومة، ميدانيا وجويا، من التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

ونفت طهران مرارا "وجودها" العسكري في اليمن أو تقديمها دعما عسكريا للحوثيين، مع أنها أكدت دعمها لـ "أنصار الله" سياسيا، كما تشاطر إيران الجماعة موقفها الرافض لتدخل التحالف العربي في اليمن باعتباره "عدوانا".

مصدر: مهر