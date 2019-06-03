كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن شكوك لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في جدوى "صفقة القرن" لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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واستندت الصحيفة في ذلك على تسجيل صوتي لاجتماع مغلق لبومبيو مع رؤساء أكبر المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، الذي انعقد في 28 مايو الماضي.

وقال بومبيو في الاجتماع: "يمكن القول إن الخطة غير قابلة للتحقيق، وقد لا تحقق النتائج"، وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في ألا يتم رفض الصفقة على الفور.

وأضاف الوزير أنه "يمكن رفض الخطة، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان يمكننا الحصول على مساحة كافية لإجراء محادثات حقيقية حول كيفية بنائها"، مشيرا إلى أن الإعلان عن الخطة قد تم تأجيله أكثر من مرة.

وتابع بومبيو أنه "لا توجد ضمانات بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على حل النزاع العربي الإسرائيلي المتجمد"، وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في أن يشارك الجميع (في حل النزاع) بجدية.

فضلا عن ذلك أقر وزير الخارجية الأمريكي بصحة الرأي القائل إن الخطة يمكن أن تفيد الحكومة الإسرائيلية فقط.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل وفق ما أطلق عليه تسمية "صفقة القرن" التي أعلن الفلسطينيون مسبقا عن رفضهم لها.

المصدر: وكالات