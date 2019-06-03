المدمرة "جون إس ماكين" توتر الأجواء بين البنتاغون والبيت الأبيض

قال مسؤول أمريكي، يوم الأحد، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أبلغت البيت الأبيض بأنه لا مجال لتسييس الجيش الأمريكي.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، اللفتنانت كولونيل، جو بوتشينو في بيان، "الوزير (باتريك) شاناهان طلب من رئيس الأركان التواصل مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض وتأكيد أمره الرسمي بعدم تسييس وزارة الدفاع"، مضيفا أن "رئيس الأركان أفاد بأنه أكد هذه الرسالة".

تصريحات المتحدث جاءت وسط الجدل الدائر حول إرسال مسؤولين أمريكيين توجيها للبحرية الأمريكية بإبعاد المدمرة "جون إس ماكين" المرابطة في القاعدة الأمريكية في اليابان، عن الأنظار أثناء إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا هناك مؤخرا.

وكان المكتب العسكري بالبيت الأبيض أصدر توجيها للأسطول الخامس (قاعدته الرئيسية في اليابان) التابع للبحرية الأمريكية بتخفيف مدى رؤية السفينة الحربية التي تحمل اسم منافس ترامب السياسي السابق (جون ماكين) أثناء إلقاء ترامب كلمته في اليابان.

ورغم عدم تنفيذ هذا التوجيه بعد أن اكتشف مسؤولون كبار بالبحرية هذا الأمر، فإن هذه الواقعة تثير تساؤلات بشأن تسييس الجيش الأمريكي الذي يعتبر بعيدا عن السياسة، بحسب خبراء.

المصدر: رويترز