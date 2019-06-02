هانت: لن أعرقل تسليم أسانج للولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الأحد، أنه لن يعرقل تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، للولايات المتحدة.

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وخلال مقابلة مع شبكة CBS الإخبارية، رد هانت بنفي على سؤال عما إذا كان سيعرقل التجاوب مع طلب أمريكي بشأن تسليم أسانج، بما في ذلك في حال فوزه بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية. وقال الوزير: "علينا التقيد بإجراءاتنا القانونية مثلما على الولايات المتحدة أن تتبع إجراءاتها القانونية الخاصة بها".

وتابع: "هل أريد أن أقف أمام أسانج في طريقه إلى المثول أمام العدالة؟ كلا، لن أفعل".

وعندما سئل عن قلق أبداه ممثلو الأمم المتحدة، نظرا لسوء حالة أسانج الصحية، إزاء احتمال تسليمه للولايات المتحدة، قال هانت إنه يرى معاملة السلطات البريطانية مع مؤسس "ويكيليكس" مبررة. وأوضح: "إن أسانج متهم بارتكاب جرائم خطيرة عدة، يعتقد أنها تسببت بفقدان أرواح بشرية. لذا فمن الصحيح تماما أن يمثل أمام العدالة، ولم تعد هناك أسباب ليفلت منها".

واليوم الأحد، نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مصادرها، أن وزارة العدل الأمريكية لن توجه إلى أسانج تهما بنشر وثائق سرية جدا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

المصدر: تاس