أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامجها النووي، على الرغم من الاتهامات الأمريكية المتكررة للجمهورية الإسلامية بخرق الاتفاق.

وأصدرت الوكالة الدولية، اليوم الجمعة، تقريرا أشارت فيه إلى أن إيران لا تتجاوز القيود المتفق عليها لإنتاج اليورانيوم ومستوى تخصيبه، كما تمنح المنظمة إمكانية الوصول إلى كل المنشآت النووية التي يجب تفقدها.

وأوضح التقرير أن السلطات الإيرانية تخصب اليورانيوم بمستوى لا يتجاوز 3.7 بالمئة، ويبلغ حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة 174 كيلوغراما، بينما يسمح الاتفاق بادخار 300 كيلوغرام.

كما أفادت الوكالة بأن حجم احتياطيات الماء الثقيل في إيران لا يتجاوز 125 طنا متريا، أي أنه أقل من 130 طنا يسمح بادخارها بموجب الاتفاق النووي.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف دولية من إمكانية انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران من جهة وكل من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى، لا سيما وسط تصعيد التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران.

وفي رد على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من هذه الصفقة التي وصفها مرارا بالمرعبة والأسوأ، يوم 8 مايو 2018، وفرض عقوبات اقتصادية موجعة على طهران، أعلن نظيره الإيراني، حسن روحاني، بعد مرور عام على هذا الإجراء، أن إيران توقف الالتزام ببعض بنود الاتفاق "الطوعية"، لتؤكد الجمهورية الإسلامية لاحقا عزمها رفع مستوى تخصيبها لليورانيوم 4 أضعاف.

المصدر: وكالات