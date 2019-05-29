حزب الليكود لم يحصل بعد على تأييد الأغلبية لتشكيل الحكومة

قال حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حصل على تأييد 60 من أعضاء البرلمان المئة والعشرين لتشكيل ائتلاف محتمل، لكنه لم يصل بعد على الأغلبية.

وستنتهي عند منتصف ليلة الخميس المهلة المحددة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه إذا عجز نتنياهو عن تشكيل الحكومة فلن يكون أمامه إلا خياران، إما تكليف عضو كنيست آخر عدا نتنياهو بإتمام هذه المهمة، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة .

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وأوضح ريفلين في شريط فيديو نشره أنه سيعمل كل ما بوسعه لتفادي إجراء انتخابات جديدة.

المصدر: وكالات