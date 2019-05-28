حدد الكنيست الإسرائيلي، الـ17 من سبتمبر المقبل، موعدا متوقعا لإجراء انتخابات جديدة، بعدما وافق اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون حل البرلمان.

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وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حصل حزبه الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعدا في البرلمان، في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل المنصرم.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي، أن 66 عضوا في الكنيست صوتوا لصالح التوجه إلى صناديق الاقتراع مجددا، وعارضه 44 نائبا.

وأكد بيان صدر عن الكنيست، أن المصادقة رسميا على مشروع القانون توجب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأربعاء قبل منتصف الليل.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تجتمع لجنة إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وفي حال تمريره سيصبح قانونا.

وكان حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قدم مشروع قانون لحل البرلمان الاثنين، بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع اقتراب الموعد النهائي لذلك ليل الأربعاء.

وعطل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان تشكيل ائتلاف حكومي، بعد رفضه التنازل عن مطلبه الرئيسي بضمان الموافقة على مشروع قانون يجعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين.

ويحتاج نتنياهو إلى دعم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يسيطر على خمسة مقاعد في البرلمان.

ومن الجدير ذكره، أنه في حال عدم حل البرلمان، يمكن للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن يمنح نتنياهو أسبوعين آخرين، إذا رأى أنه الشخص الوحيد القادر على تشكيل الحكومة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية أن يطلب ريفلين من عضو آخر في البرلمان تشكيل الحكومة.

ويرى كثيرون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن نتنياهو يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على أن يختار ريفلين شخصا آخر، كما يمكن لنتنياهو المضي بخيار تشكيل حكومة أقلية.

المصدر: "أ ف ب"