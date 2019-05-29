ساكاشفيلي يعود إلى أوكرانيا

عاد الرئيس الجورجي ومحافظ مقاطعة أوديسا الأوكرانية سابقا، ميخائيل ساكاشفيلي، اليوم الأربعاء إلى أوكرانيا، بعد أن أعاد له الرئيس المنتخب زيلينيسكي الجنسية الأوكرانية.

ووصل ساكاشفيلي إلى كييف قادما من العاصمة البولندية وارسو، التي رحل إليها في فبراير 2018 بعد إسقاط الجنسية الأوكرانية عنه وفقا لقرار الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو.

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واستقبل ساكاشفيلي في مطار بوريسبول الدولي بكييف حشد من أنصاره حاملين أعلام أوكرانيا وجورجيا وكذلك صورا له ولافتة مؤيدة لحزب حركة القوى الجديدة الذي يتزعمه، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين.

وقال ساكاشفيلي، عقب وصوله إلى كييف: "هل ترون مشاعر الناس؟ يبدو أن الكثيرين هنا يحبونني".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن حزب حركة القوى الجديدة بزعامة ساكاشفيلي نيته المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية، بينما قال ساكاشفيلي إنه لا يسعى إلى تولي أي منصب في أجهزة السلطة بأوكرانيا.

وعاد ساكاشفيلي إلى أوكرانيا بعد أن ألغى رئيسها الجديد، فلاديمير زيلينسكي، قرار سلفه بوروشينكو، الخاص بسحب الجنسية الأوكرانية من المحافظ السابق لمقاطعة أوديسا ساكاشفيلي.

المصدر: وكالات