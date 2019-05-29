عراقجي: ننتظر تعويض واشنطن عن خسائر انسحابها من الصفقة النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تنتظر تعويض الولايات المتحدة لها، على خسائرها الناجمة عن عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها بالصفقة النووية بين طهران والـ"سداسية".

إقرأ المزيد

وقال عراقجي في تصريح لوكالة ريا نوفستي بعد زيارة أداها لقطر: "ننتظر منهم أن يظهروا على أقل تقدير، احتراما للاتفاقية المبرمة (خطة العمل الشاملة المشتركة) وتعويضنا عن خسائرنا خلال العام الماضي، وكذلك احترام حقوق الصفقة".

وكانت إيران قد أعلنت في 8 مايو وقف تنفيذ عدة بنود في اتفاقية العمل المشتركة الشاملة بما فيها ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والماء الثقيل، وأكدت أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالقيود المفروضة عليها.

المصدر: "نوفوستي"