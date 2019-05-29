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عراقجي: ننتظر تعويض واشنطن عن خسائر انسحابها من الصفقة النووية

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عراقجي: ننتظر تعويض واشنطن عن خسائر انسحابها من الصفقة النووية
Reuters Heinz-Peter Bader
أرشيف - نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تنتظر تعويض الولايات المتحدة لها، على خسائرها الناجمة عن عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها بالصفقة النووية بين طهران والـ"سداسية".

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وقال عراقجي في تصريح لوكالة ريا نوفستي بعد زيارة أداها لقطر: "ننتظر منهم أن يظهروا على أقل تقدير، احتراما للاتفاقية المبرمة (خطة العمل الشاملة المشتركة) وتعويضنا عن خسائرنا خلال العام الماضي، وكذلك احترام حقوق الصفقة".

وكانت إيران قد أعلنت في 8 مايو وقف تنفيذ عدة بنود في اتفاقية العمل المشتركة الشاملة بما فيها ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والماء الثقيل، وأكدت أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالقيود المفروضة عليها.

المصدر: "نوفوستي"

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