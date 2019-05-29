شويغو يصل إلى اليابان في زيارة عمل

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى اليابان اليوم في زيارة عمل ستتخللها مشاورات بين وزيري دفاع وخارجية البلدين بصيغة "2+2"، ومباحثات ثنائية مع نظيره الياباني تاكيشي أيوا.

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وفي حديث للصحفيين، قالت روسيانا ماروفسكايا السكرتيرة الصحفية لوزير الدفاع الروسي، إن "جدول أعمال الحوار الروسي الياباني، يتضمن بحث المسائل المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، والوضع السياسي والعسكري في المنطقة".

وأضافت أنه سيجري خلال الزيارة كذلك بحث "آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري".

المصدر: "نوفوستي"