 
مباشر

شويغو يصل إلى اليابان في زيارة عمل

أخبار العالم

شويغو يصل إلى اليابان في زيارة عمل
Sputnik
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lww0

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى اليابان اليوم في زيارة عمل ستتخللها مشاورات بين وزيري دفاع وخارجية البلدين بصيغة "2+2"، ومباحثات ثنائية مع نظيره الياباني تاكيشي أيوا.

إقرأ المزيد
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الوضع في إدلب
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الوضع في إدلب

وفي حديث للصحفيين، قالت روسيانا ماروفسكايا السكرتيرة الصحفية لوزير الدفاع الروسي، إن "جدول أعمال الحوار الروسي الياباني، يتضمن بحث المسائل المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، والوضع السياسي والعسكري في المنطقة". 

وأضافت أنه سيجري خلال الزيارة كذلك بحث "آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري".

المصدر: "نوفوستي"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليارا دولار في شهر.. هل سيصبح Avengers الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما؟