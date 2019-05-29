قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة مع قناة "خبر تورك"، إن بلاده لم تتلق أي إنذار أمريكي يتعلق بصفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400".

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وردا على سؤال، حول ماهية التصرف التركي، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بهذا الخصوص، قال الوزير، إنه لا ينوي التعليق على "الافتراضات".

وأضاف خلوصي أكار: "نحن نلتزم خلال عملنا بشكل كامل بالتعهدات التي وافقنا عليها". مشددا على أن بلاده، دفعت للجانب الأمريكي بالكامل، تكاليف توريد مقاتلات F-35.

وأشار إلى أن، تركيا استلمت فعلا عدة طائرات حربية من الطراز المذكور، ويجري في الوقت الراهن، تدريب الطيارين الأتراك عليها.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن الولايات المتحدة أنذرت أنقرة، باستبعادها من المشاركة في برنامج مقاتلات F-35، إذا لم تتخل عن شراء المنظومات الروسية.

وتطالب الولايات المتحدة، الجانب التركي باستمرار بالتخلي عن شراء منظومات "إس-400" الروسية، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على مقاتلة "إف-35" إذا لم تقم بذلك.

وفي يوم 21 مايو الجاري، نقلت قناة CNBC عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أمهلت أنقرة، فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400".

المصدر: نوفوستي