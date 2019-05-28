واشنطن قد تتخلى عن تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35" بسبب "إس 400"

قالت مصادر إن واشنطن تدرس بجدية إمكانية وقف تدريب الطيارين الأتراك على قيادة مقاتلات "إف 35"، لأن أنقرة تمضي قدما في عزمها على شراء منظومات "إس 400" الروسية رغم الاعتراض الأمريكي.

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وصرح مصدران مطلعان على دور تركيا في برنامج صناعة مقاتلات الشبح الأمريكية "إف 35" لوكالة "رويترز" بأن القرار النهائي بشأن تعليق تدريب الطيارين الأتراك لم يتخذ بعد.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من الثلاثاء، أن فريق خبراء روس سيزور قريبا تركيا لنصب منظومات "إس-400"، التي اشترتها أنقرة من موسكو.

وتخشى الولايات المتحدة من قدرات منظومات "إس 400" الروسية، إذ تعتقد أن الرادارات التي تتزود بها "إس 400" ستكون قادرة على رصد ومراقبة "إف 35" الأمريكية. وسبق لواشنطن أن حذرت تركيا مرارا من شراء المنظومات الصاروخية الروسية.

ويتدرب الطيارون الأتراك على استخدام طائرات "إف 35" في قاعدة "لوك" الجوية الواقعة في ولاية أريزونا الأمريكية.

المصدر: رويترز







