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بولتون: من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة السواحل الإماراتية تم بألغام بحرية زرعتها إيران

بولتون: من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة سواحل الإمارات نفذ بألغام بحرية زرعتها إيران

أخبار العالم

بولتون: من الواضح أن الهجوم على الناقلات قبالة سواحل الإمارات نفذ بألغام بحرية زرعتها إيران
Reuters Kevin Lamarque
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
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قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر "من شبه المؤكد أنها من إيران".

وأبلغ بولتون الصحفيين في أبو ظبي، أن الولايات المتحدة تحاول أن تكون "حكيمة" في الرد على أنشطة إيران في المنطقة، وقال: "نحاول توخي الحذر والمسؤولية في تعاملنا مع نشاط طهران وحلفائها في الخليج".

وأضاف: "متفقون مع السعودية والإمارات على خطر امتلاك إيران أسلحة نووية، ونتشاور مع حلفائنا في المنطقة، للرد على أنشطة طهران ووكلائها في الخليج".

وتابع: "كان هناك هجوم فاشل على ينبع أيضا بالتزامن مع الهجمات على الناقلات في خليج عمان، والاعتداء بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في السعودية".

يتبع...

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