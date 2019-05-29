اعتبر الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، أن "القوة المطلقة" لإيران في المنطقة استنزفت قدرة العدو الأمريكي على الحرب ضدها.

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وفي تلميح على ما يبدو إلى تصريحات ترامب، قال سلامي: "استطعنا تجريد العدو من قدرته على الحرب. ألا ترون هذا التراجع والانهزام في حديث الأعداء".

وأضاف: "اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة ولهذا السبب فهي لا تهاب تهديدات العدو. واليوم تعرضت الفلسفة السياسية الأمريكية للهزيمة".

وجاء تصريح سلامي بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأنه من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وقال ترامب في لهجة تراجعية: "نحن لا نسعى لتغيير النظام... أريد فقط أن أوضح ذلك... نحن نسعى لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

المصدر: "رويترز"