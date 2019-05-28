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زيلينسكي يزور "دونباس" للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيسا لأوكرانيا (صور)

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زيلينسكي يزور
Reuters Ukrainian Presidential Press Service
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، منطقة لوغانسك، 27 مايو 2019
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أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي، أن الرئيس أجرى زيارة صباح اليوم إلى منطقة "دونباس" المعلنة استقلالها عن أوكرانيا جنوب شرقي البلاد.

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وذكر مكتب الرئيس الأوكراني أن زيلينسكي تفقد مواقع القوات الأوكرانية في بلدتي شّاستيا ولوغانسك، بزيارة الخطوط الأمامية في الجبهة وبينها نقطة مراقبة.

وأضاف مكتب زيلينسكي أن القوات "الانفصالية" في "دونباس" كانت على بعد 400 متر فقط، مشيرا إلى أن زيلينسكي استمع لتقرير من قائد عمليات القوات المشتركة للجيش ألكسندر سيرسكي حول الوضع على الجبهة.

وأكد المكتب أن زيلينسكي وخلال الزيارة اطلع على ظروف العسكريين ومدى جودة الطعام المقدم لهم وتوفر المعدات العسكرية، "وشدد على ضرورة توفير ظروف معيشية مقبولة للعسكريين".

زيلينسكي كان قد أعلن بعد توليه الرئاسة أنه يعتبر وقف النزاع في "دونباس" أول مهمة بالنسبة له في منصبه الجديد، مؤكدا استعداده لإطلاق الحوار واتخاذ قرارات صعبة من أجل ذلك.

المصدر: "إزفيستيا"

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