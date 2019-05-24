مدير ديوان زلينسكي يناقضه حول المفاوضات مع روسيا

صرح مدير ديوان الرئاسة الأوكرانية، أندريه بوغدان، بأن المفاوضات المباشرة مع روسيا حول النزاع في منطقة دونباس ضرورية، وذلك بعد أن رفض رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي هذه الفكرة.

وقال بوغدان في مقابلة مع قناة "1+1" الأوكرانية جرت اليوم الجمعة: "أعتقد أن روسيا ستوافق عاجلا أم آجلا على المفاوضات، والسؤال هو متى وتحت أي ظروف. ولكن إذا كنا نرغب في السلام، فعلينا أن نتفاوض".

وأضاف بوغدان، مجيبا على سؤال حول الهدف من المفاوضات مع طرف (روسيا) ينفي وجوده في دونباس: "على الجانب الآخر (في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد)، يعيش مواطنونا أيضا".

واعتبر بوغدان أن الجمهوريتين "غير مستقلتين في قراراتهما"، ولذا يجب التفاوض مع موسكو.

وعبر بوغدان عن ثقته بإمكانية حل النزاع في دونباس بطرق سلمية، وقال: "ربما سيكون هذا الطريق صعبا، لكنني أعتقد أن هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه".

ويتعارض تصريح رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية مع تصريح سابق لرئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي، أكد فيه عدم عزمه على التفاوض مع روسيا بشأن التسوية في دونباس.

وأوضح زيلينسكي في التصريح نفسه أن الهدف من الاستفتاء الشعبي الذي كان اقترح تنظيمه حول استعادة العلاقات مع روسيا، هو استبيان آراء المواطنين إزاء هذه المسألة الحساسة، ولا يحمل طابعا تشريعيا.

وعلقت موسكو على هذه التصريحات الأوكرانية، على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الذي انتقد فكرة إجراء "مفاوضات سلام مع روسيا" التي تتحدث عنها الرئاسة الأوكرانية، وقال: "يجب أولا الإجابة على سؤال ماذا تعني مفاوضات السلام؟ ليست هناك نزاعات مسلحة بين روسيا وأوكرانيا، وما يحدث في أوكرانيا هو حرب أهلية".

وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي ينتظر توضيحا من كييف بشأن ما تقصده بعبارة "مفاوضات السلام"، مؤكدا ضرورة أن تلتزم أوكرانيا باتفاقات مينسك حول التسوية في جنوب شرق البلاد، وتضمن حماية المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية.

المصدر: وكالات