لجأت إيران لعرض التفاوض على دول الخليج، وأعلنت رفضها أي مفاوضات مع واشنطن حاليا، فيما لم تتلق أي رد خليجي يمكّنها من الالتفاف على عقوبات واشنطن ويجعل حشودها قرب مياهها غير ذات سبب.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي اليوم: "الدبلوماسية الإيرانية بدأت مرحلة جديدة، ووزير الخارجية الإيراني سيجري مباحثات مع دول أخرى خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "دول جنوب الخليج من أهم الدول المجاورة لإيران، وفكرة التوقيع معها على اتفاقية عدم اعتداء ليست جديدة فقد تم عرضها في السابق من قبل وزير الخارجية في إطار مجمع الحوار الإقليمي".

غير أن الدبلوماسي الإيراني اعترف بأن طهران لم تتلق حتى الآن أي رد من دول الخليج على مقترح توقيع اتفاقية عدم الاعتداء، وقال: "بلادنا تسعى لخفض التوتر في المنطقة، ولذا نطرح مقترح اتفاقية عدم الاعتداء بحسن نية ونأمل من دول الخليج التعامل مع المقترح بحسن نية".

وتابع: "إيران لا تتطلع للتفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولا تعير الكثير من الاهتمام لتصريحات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب فالمهم هو تغيير نهج وسلوك الولايات المتحدة".

المصدر:RT