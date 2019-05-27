أعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين.

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وقال جاويد، إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، قال جاويد: "سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم".

وأضاف: "نحتاج لاستعادة الثقة، وتحقيق الوحدة، وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

I’m standing to be the next leader of @Conservatives & Prime Minister of our great country. We need to restore trust, bring unity and create new opportunities across the UK. First and foremost, we must deliver Brexit. Join @TeamSaj to help me do just that #TeamSajpic.twitter.com/qfH1lLNusQ — Sajid Javid (@sajidjavid) May 27, 2019

وجاويد (50 عاما)، يشغل حاليا منصب وزير الداخلية، وهو ينتمي إلى عائلة باكستانية، هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عاما.

وفي عام 2010، أصبح جاويد أول نائب مسلم عن حزب المحافظين، بانتخابه عن منطقة برومسغروف، وعين في العام 2011 سكرتيرا خاصا لوزير الخزانة البريطاني، وسكرتيرا للشؤون الاقتصادية في الخزانة البريطانية في العام 2013.

وفي العام 2018، عينه رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون، في منصب وزير دولة في وزارة الخزانة.

وفي أبريل من العام الماضي، أصبح جاويد أول مسلم يتولى وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا.

ويتنافس جاويد على خلافة تيريزا ماي، مع عدد من السياسيين البارزين، بينهم بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، وجيريمي هانت وزير الخارجية الحالي.

وأعلنت تيريزا ماي، في 24 مايو الجاري، أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

المصدر: رويترز+وكالات