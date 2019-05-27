الانتخابات الأوروبية.. معادو الهجرة في إيطاليا يفبركون فيديو من الجزائر

تداول نشطاء في موقع "تويتر" ينتمون لتيار اليمين المتطرف، مقطع فيديو يظهر اعتداء متشدد على تمثال امرأة في مدينة سطيف الجزائرية، وادعوا أن هذه الحادثة قد حصلت في إيطاليا.

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وجاء تداول هذا الفيديو في "تويتر" أمس الأحد، بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية، ونشرت مجموعات معادية للهجرة الفيديو بغرض التخويف والتأثير على أصوات الناخبين لترجيح كفة أحزاب معادية للهجرة.

ويظهر الفيديو، الذي تمت مشاركته بشكل واسع تحت الهاشتاغ #euelections2019، رجلا ملتحيا وهو ينهال على تمثال امرأة عارية بمطرقة، وسط ذهول المارة.

كما حمل مقطع الفيديو تعليقا يقول: "مسلم مهاجر يحطم تمثال امرأة في إيطاليا، لأن جزءا من جسدها مكشوف. أوروبا لا تعرف ما ينتظرها في غضون 5 إلى 15 سنة".

واضطرت حسابات عدة إلى حذف الفيديو بعد التأكد من تزييف مكانه.

المصدر: تويتر