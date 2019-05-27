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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا وكوبا

الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال الدرّاج المشبوه بتفجير ليون

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الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال الدرّاج المشبوه بتفجير ليون
Reuters EMMANUEL FOUDROT
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن الشرطة اعتقلت الدرّاج المشبوه بزرع العبوة الناسفة التي هزت أحد شوارع ليون شرقي البلاد مؤخرا، وأدت إلى إصابة 13 شخصا.

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وقال كاستانير في تغريدة على "تويتر": "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض للتو على مشبوه بالتورط في التفجير"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الموقوف أو مكان اعتقاله.

وتسبب التفجير بعد ظهر الجمعة الماضية وسط مدينة ليون، بجرح 13 شخصا بينهم طفل، وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن شخص مشتبه به في التفجير الذي صنفته "عملا إرهابيا"، وأعلنت أنه استخدمت فيه متفجرات يستعملها "داعش".

المصدر: وكالات

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