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الشرطة الفرنسية تعتدي على مراسل RT خلال مظاهرة "السترات الصفراء"

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تعتدي على مراسل RT خلال مظاهرة
RT
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اعتدى ضابط شرطة في مدينة تولوز الفرنسية على مراسل RT France فريدريك إجي، أثناء تغطية مظاهرة لـ "السترات الصفراء"، بالهراوة، رغم أن إجي كان يرتدي سترة صحفية.

ولم تثن صيحات المراسل بأنه يعمل في مجال الإعلام، ضابط الشرطة عن توجيه عدة ضربات بهراوته لساقي المراسل، وحاول نزع هاتفه الأمر الذي تسبب بانقطاع الفيديو بشكل مفاجئ.

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المصدر: RT

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