واشنطن تنشر مقاتلات F-35A في إيطاليا

أعلنت الولايات المتحدة نشر سرب من مقاتلات الجيل الخامس F-35A الأمريكية في إحدى قواعدها العسكرية في إيطاليا.

وذكر بيان عن قاعدة هيل الجوية الأمريكية أنه تم نشر المقاتلات في قاعدة "أفيانو" العسكرية الأمريكية في إيطاليا.

وأضاف أن الانتشار يأتي ضمن عملية تتحرك فيها قوات أمريكية في دول أوروبية بالتنسيق معها لـ"ردع الأعداء وطمأنة الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي".

وأشير في البيان إلى أن عملية النشر هذه، هي الثانية من نوعها لمقاتلات F-35A في أوروبا منذ 2017 عندما تم نشر سرب مقاتلات في قاعدة بريطانية.

Hill Air Force Base

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يشار إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية في القارة العجوز تأتي وسط تباين في المواقف بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعيا مؤخرا في محافل مختلفة إلى تشكيل "جيش أوروبي حقيقي" للدفاع عن أوروبا القارة ضد أي تهديدات محتملة لها، والحد من الاعتماد الكامل على واشنطن، فيما رفضت الدنمارك وهولندا الفكرة.

المصدر: وكالات