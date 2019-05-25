الصورة الأولى للمشتبه به في تفجير ليون الفرنسية

نشرت وسائل إعلام فرنسية صورة التقطتها كاميرات المراقبة قالت إنها للمشتبه به في التفجير الذي هز أحد شوارع ليون شرقي فرنسا الليلة الماضية.

ويظهر بحسب الصور شاب عمره يتراوح بين 30 و35 عاما، كان يرتدي نظرات شمسية ويستخدم دراجة هوائية.

AFP

وبحسب مصادر في الشرطة الفرنسية، كان الطرد الذي انفجر يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من الأكبر في فرنسا، ولم تُعرف حتى الآن الدوافع وراء وضع ذلك الطرد.

وفتحت الأجهزة الأمنية الفرنسية تحقيقا وبدأت عمليات بحث لإيقاف المشتبه به الذي يقف وراء تفجير طرد مفخخ في أحد شوارع ليون خلف 13 جريحا.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه مساء الجمعة إن البحث عن المشتبه به مستمر، معتبرة أن "من المبكر جدا" الحديث عن فرضية "العمل الإرهابي".

المصدر: وكالات