الاتحاد الأوروبي يعلق على استقالة ماي: موقفنا لم يتغير

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موقفه من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد لم يتغير، مع إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من منصبها، في السابع من يونيو المقبل.

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وقالت مينا أندريفا، المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، إن الأخير تابع إعلان استقالة ماي بأسف، ونقلت عنه أنه عمل بتقدير وإعجاب مع ماي، وأنه سيعمل بنفس القدر من الاحترام مع من سيخلفها في رئاسة وزراء بريطانيا، أيا يكن.

وقالت أندريفا، إن الاتحاد الأوروبي، لن يغير في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد، لكنه قد يعدل الإعلان السياسي المرافق، بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي، قالت اليوم الجمعة، إنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

بدوره، دعا رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن، إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن ماي، تقبلت أخيرا ما كانت تعلمه البلاد منذ أشهر.

المصدر: رويترز



