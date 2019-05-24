روحاني: إيران لن تستسلم حتى لو تعرضت للقصف
Reuters Keith Bedford
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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مع تصاعد الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن، أن بلاده لن تستسلم للضغط الأمريكي وتتخلى عن أهدافها، حتى ولو تعرضت للقصف.
ويأتي تصريح روحاني وسط احتدام التوتر بين بلاده وواشنطن بعد أن أرسلت الأخيرة المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة ولمواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.
المصدر: رويترز
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