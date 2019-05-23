توقع نصف الأمريكيين، أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية حربا على إيران في السنوات القليلة المقبلة، وفق استطلاع للرأي أجرته رويترز بالشراكة مع "إيبسوس".

ويعتقد 51% من الأمريكيين، أن واشنطن ستخوض حربا مع إيران، بحسب إحصاء أجري الثلاثاء الفائت، إثر تصاعد التوتر بين البلدين، في ارتفاع يقدر بـ8 نقاط مئوية، عن استطلاع مشابه أجري في يونيو الفائت.

وفي حين أن الأمريكيين حاليا، أكثر قلقا من التهديدات الأمنية الإيرانية على الولايات المتحدة، أكثر من أي وقت مضى، فضل قلة من المستطلعين، شن هجوم استباقي على الجيش الإيراني.

ولكن، في حال بادرت إيران إلى شن هجوم على الجيش الأمريكي، فإن 4 من 5 أمريكيين، يعتقدون أن على واشنطن الرد بشكل كامل أو محدود.

ووجد استطلاع الرأي، أن قرابة نصف الأمريكيين، أي 49 % منهم، لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب مع إيران، فيما رفض 31% بشكل قاطع سياسته، ووافق عليها 39 %.

ورأى 53% من الأمريكيين، أن التهديد الإيراني "جدي" و"وشيك الحدوث"، بارتفاع 6 نقاط مئوية عن استطلاع مشابه أجري في تموز الماضي.

في المقابل، يصنف 58% من الأمريكيين كوريا الشمالية، على أنها تهديد للولايات المتحدة، و51% منهم يرون في روسيا تهديدا لواشنطن.

ورغم مخاوفهم، قال 60 % من الأمريكيين إنه لا يجب على الولايات المتحدة أن تبادر إلى حرب استباقية ضد إيران، فيما أيد 12 % منهم خيار "الضرب أولا".

وفي حال بادرت إيران إلى الهجوم، يقول 79% من المستطلعين إن على الجيش الأمريكي أن يثأر: 40% منهم يفضلون حربا محدودة مع ضربات جوية، و39 % منهم يفضلون غزوا كاملا.

تجدر الإشارة إلى أن عينة رويترز/ إيبسوس، شملت 1007 مواطنين أمريكيين بالغين، بينهم 377 ديمقراطي، و313 جمهوريا، وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت، فيما بلغ مقياس هامش الخطأ 4 نقاط مئوية.

المصدر: رويترز