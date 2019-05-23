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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الظروف غير مواتية حاليا لعزل ترامب

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الظروف غير مواتية حاليا لعزل ترامب
Reuters
نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الظروف غير مواتية حاليا، لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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بيلوسي: عزل ترامب ممكن لعرقلته العدالة
بيلوسي: عزل ترامب ممكن لعرقلته العدالة

وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أن ترامب صب غضبه، على قادة الكونغرس الديمقراطيين، خلال اجتماعه معهم أمس الأربعاء، داعية عائلته وفريقه السياسي إلى التدخل لمصلحة الولايات المتحدة.

 وكانت بيلوسي قالت أمس الأربعاء، إن ترامب، متورط في عرقلة العدالة والتستر، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة يمكن أن تؤدي إلى عزله.

ورفض ترامب هذه الاتهامات مؤكدا أن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية برأه من الاتهامات.

المصدر: رويترز

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