نفى نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، أن تكون واشنطن قد وجهت إنذارا رسميا لبلاده تطالبها فيه بالتخلي عن صفقة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.

إقرأ المزيد

وقال كيران حسبما نقلت عنه قناة Haderturk التركية خلال زيارته للولايات المتحدة: "على المستوى الرسمي، لا يوجد حديث عن مثل هذا الإنذار".

وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن شراء "إس-400" معتبرة أن هذه المنظومات ضرورية وهامة بالنسبة لها، وكشفت أن الدفعة الأولى منها يجب أن تدخل البلاد في يوليو المقبل.

وتؤكد الولايات المتحدة أن "إس-400" ستؤثر سلبا على منظومات الناتو، وتهدد بفرض عقوبات على كل من يمتلكها، وقالت مرارا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع تركيا أحدث طائرة من طراز "إف-35".

ونقلت قناة CNBC في وقت سابق عن مصادر لم تسمها، أن الولايات المتحدة منحت تركيا مهلة أسبوعين للعودة عن شراء "إس-400" من روسيا، تحت طائلة استبعادها من برنامج مقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

المصدر: نوفوستي