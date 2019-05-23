بوتين يهنئ مودي بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي بفوز حزبه "بهاراتيا جاناتا" في الانتخابات البرلمانية.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن "الرئيس بوتين بعث ببرقية لرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندا مودي هنأه فيها بالفوز الساحق لحزبه "بهاراتيا جاناتا" في الانتخابات العامة".

وأعرب بوتين في البرقية عن ثقته في مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند، وقال: "مقتنعون بأنكم ستعززون بصفتكم رئيسا لوزراء الهند أواصر الصداقة المتجذرة منذ قرون بين شعبينا، وستعززون التنمية الكاملة لشراكة استراتيجية متميزة بين روسيا والهند".

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وأظهرت بيانات اللجنة الانتخابية بعد أربع ساعات من بدء فرز الأصوات تقدم حزب "بهاراتيا جاناتا" في 292 ولاية، في حين تقدم منافسه حزب "المؤتمر الوطني" في 51 ولاية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "التحالف الديمقراطي الوطني" الذي يقوده "بهاراتيا" فاز بـ328 مقعدا، في ظل 272 مقعدا مطلوبة لحشد الأغلبية في البرلمان.

المصدر: وكالات