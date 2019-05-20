إيران ترفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الاثنين، بأن طهران رفعت معدل انتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب 4 أضعاف.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران قامت اعتبارا من اليوم الاثنين 20 مايو، برفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذي النسبة 3.67 بالمائة، لأربعة أضعاف.

وأضاف أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي، بل أن الطاقة الانتاج (سرعة الانتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67 بالمائة، سيرتفع إلى 4 أضعاف.

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وأكد كمالوندي خلال مؤتمر صحفي أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف "سو" يعد سهلا للغاية ومتاحا.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنه تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الأمر.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، علي نجفي، عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة مع سفراء الدول الأوروبية الأسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.

وأشار علي نجفي في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره أيضا رئيس وجميع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والمنطقة، وقرار إيران الأخير بشأن مهلة الـ 60 يوما التي أعطيت للأوروبيين.

ونوه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إلى أنه لم يحدد تاريخا دقيقا لعقد الاجتماع، ولكن من المؤكد أنه سيعقد الأسبوع المقبل.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي قد أكد في بيان، يوم 8 مايو، مخاطبا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن إيران ستوقف منذ تاريخ 8 مايو بعض إجراءاتها في الاتفاق النووي.

وأوضح البيان أن طهران لا تعتبر نفسها حاليا ملتزمة بمراعاة القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطي اليورانيوم المخصب واحتياطي الماء الثقيل.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية