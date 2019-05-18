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واشنطن توافق على بيع صواريخ لسيئول وطوكيو

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واشنطن توافق على بيع صواريخ لسيئول وطوكيو
AFP
المدمرة الأمريكية يو اس اس ونستون س. تشيرشل تطلق SM-2 في المحيط الأطلسي في أبريل 2018
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وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ مضادة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان.

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وإضافة لـ94 صاروخا من طراز "إس إم-2 بلوك آي آي آي بي"، وافقت واشنطن على بيع سيئول 12 نظام توجيه ومعدات لازمة لاستخدامها، مع التدريب عليها، بمبلغ 313.9 مليون دولار، وأعطت الضوء الأخضر لتوريد 160 صاروخا مضادا للطائرات من طراز "آي إم آر آي آي إم" ونظام توجيه إلى طوكيو بمبلغ 317 مليون دولار.

وقال بيان وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه المبيعات "لا تؤثر على توازن القوى في المنطقة". ويمكن للكونغرس الاعتراض على هذه القرارات خلال مهلة شهر.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي "ما بدا أنهما صاروخان قصيرا المدى"، وفق ما ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، ما رفع حدة التوتر مع واشنطن.

وفي فبراير الماضي، عجز الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال قمة ثانية بينهما، عن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازلات الواجب على بيونغ يانغ تقديمها مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. 

المصدر: أ ف ب

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