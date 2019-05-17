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أمريكا.. السجن 20 عاما على موظف سابق في "CIA" سلم وثائق سرية للصين

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أمريكا.. السجن 20 عاما على موظف سابق في
YouTube / Fox 5
كيفين مالوري، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
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أصدرت محكمة بولاية فيرجينيا الأمريكية حكما بالسجن 20 عاما على موظف سابق بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

وجاء الحكم على كيفين مالوري (62 عاما) بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح الصين، حسبما أفادت به وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة.

وتم توجيه الاتهامات إلى مالوري أواخر يونيو 2017، بعد قيامه سابقا في العام نفسه، بزيارة الصين مرتين. وفي العام 2018، أدان المحلفون مالوري بتهمة التجسس، وكان يواجه عقوبة السجن المؤبد في هذه القضية.

وبحسب ملفات المحكمة، فقد سلم مالوري للاستخبارات الصينية ثلاث وثائق تحمل اثنتان منها صفة "سري" والثالثة صفة "سري للغاية". فيما لم يستبعد مكتب التحقيقات الفدرالي أن مالوري سلم للجانب الصيني ما لا يقل عن ثماني وثائق سرية.

المصدر: نوفوستي

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