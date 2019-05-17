بريطانيا.. مفاوضات "بريكسيت" تصل إلى "طريق مسدود"

انهارت المحادثات بين الأحزاب البريطانية، اليوم الجمعة، والتي هدفت إلى التوصل لحل وسط بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، إن المحادثات مع حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي "وصلت إلى طريق مسدود"، مضيفا أن حزبه "يؤيد إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وعلى مدى أسابيع، أجرى الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إلى توافق حول عدد من بنود اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، "بريكست"، من أجل ضمان تمرير الاتفاق عبر البرلمان.

وانطلقت المفاوضات بعدما رفض مجلس العموم خطة "بريكست" المقترحة من قبل الحكومة 3 مرات على التوالي.

ويختلف حزبا العمال والمحافظين على شكل العلاقات الاقتصادية التي ستربط بريطانيا والاتحاد الأوربي بعد خروجها منه.

يذكر أنه كان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الماضي، لكن هذا التاريخ تم تمديده إلى، 31 أكتوبر المقبل، بسبب الأزمة السياسية في بريطانيا حول اتفاق الخروج.

المصدر: أسوشيتد برس