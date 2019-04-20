بيونغ يانغ تصف تصريحات بولتون بشأن سلاحها النووي بـ"الغبية"

وصفت مسؤولة كورية شمالية كبيرة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول نزع سلاح بلادها النووي بأنها "غبية"، وحذرته من أنه لا يمكن لهذه التصريحات أن تتمخض عن أمر مفيد.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ نشرت الأربعاء، حث بولتون بيونغ يانغ على تقديم "مؤشر حقيقي" على رغبتها في التخلي عن الأسلحة النووية.

وفي رد أوردته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، قالت نائبة وزير الخارجية، شوي سون هوي، إن تصريحات بولتون قد تكون أظهرت "عدم فهمه لنوايا الزعيمين" الكوري الشمالي كيم جونغ أون والأمريكي دونالد ترامب.

لكنها أضافت: "جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة لي".

وتابعت مخاطبة بولتون: "لن يتحقق أي شي مفيد معك في حال تابعت الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي تنم عن عدم اكتراث".

وفي المقابلة مع بلومبرغ قال بولتون إنه من أجل حصول قمة ثالثة بين ترامب وكيم، لا بد من "مؤشر حقيقي من كوريا الشمالية على اتخاذها القرار الاستراتيجي بالتخلي عن الأسلحة النووية".

وكشف إن إدارة ترامب "مستعدة بالكامل" للقمه المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي، مضيفا بأن الإدارة جاهزة "للاتفاق الكبير".

وبولتون ثاني مسؤول أمريكي كبير تنتقده بيونغ يانغ في الأيام الأخيرة، بعد أن وصفت وزير الخارجية مايك بومبيو الخميس "بالمتهور" وطالبت باستبعاده من أي مفاوضات حول برنامجها النووي مستقبلا، بعد وصفه زعيم كوريا الشمالية بـ"الطاغية".

ويدور تراشق كلامي بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل ثاني قمة بين زعيمي البلدين بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي.

المصدر: أ ف ب