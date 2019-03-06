بولتون يهدد بيونغ يانغ بتشديد العقوبات

أعلن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، أن الولايات المتحدة تبحث احتمال تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، إن لم تنزع سلاحها النووي.

وقال بولتون في حديث لقناة Fox News Business: "سننظر في القرارات التي ستتخذها كوريا الشمالية لاحقا، لنتحقق من مدى جديتها تجاه المفاوضات، وما إذا كانت تنوي العودة إليها، وهل ستتخلى في نهاية المطاف عن برنامج أسلحتها النووية".

وأضاف: "إذا لم يرغبوا في القيام بذلك، فالرئيس ترامب قال بوضوح إنهم لن يحصلوا على إعفاء من العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة ضدهم. نحن ندرس تشديد هذه العقوبات".

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وفي 27 و28 فبراير الماضي، عقدت في هانوي القمة الثانية للرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وانتهت قبل الموعد المحدد لها، دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

المصدر: نوفوستي