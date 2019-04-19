يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيارة رسيمة إلى طوكيو من 25 إلى 28 مايو المقبل، ليكون أول ضيف أجنبي بعد تنصيب الإمبراطور الجديد مطلع مايو القادم.

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة: "سيتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى اليابان في الفترة من 25 إلى 28 مايو 2019، كأول ضيف في الدولة بعد تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في 1 مايو 2019. وبعد لقائهما الإمبراطور والإمبراطورة سوف يلتقى الرئيس مع رئيس الوزراء شينزو آبي".

وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى، "تعميق الروابط الوثيقة بين الشعبين الأمريكي والياباني".

وكان الإمبراطور الياباني أكيهيتو وعقيلته قد استقبلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب في القصر الإمبراطوري، في العاصمة اليابانية طوكيو، في يونيو عام 2017.

وفي سياق آخر، بدأ الجيش الأمريكي، الجمعة الماضي، بنقل 37 ألف متر مكعب من الأرض والرمال من قاعدة يوكوتا العسكرية، الواقعة في نطاق العاصمة اليابانية طوكيو، إلى محافظة سايتاما، على الرغم من احتجاجات السكان المحليين.

ووفقا لقناة "NHK " اليابانية، فإنه فيما يتعلق ببناء الطريق في قاعدة يوكوتا العسكرية الأمريكية، فقد تقرر نقل الأتربة التي تم حفرها والرمال إلى أراضي مركز الاتصالات التابع للجيش الأمريكي، الواقع في محافظة سايتاما.

وأضافت القناة: "في مدينة توكورودزاوا، حيث بدأ نقل الأرض والرمال، لم يجد هذا القرار أي تفهم أو استجابة من القوات الأمريكية، لمعارضة السكان والسلطات المحلية استخدام مركز الاتصالات والأراضي التابعة له لأغراض أخرى غير الغرض الأساسي المخصص لها.

المصدر: نوفوستي