ترامب يقول إن آبي رشحه لجائزة نوبل للسلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رشحه للفوز بجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده في خفض التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب للصحفيين إن آبي سلمه نسخة من الخطاب الذي أرسله إلى المسؤولين عن ترشيحات جوائز نوبل للسلام.

وأضاف: "لقد قال لي إنه قد رشحني بكل احترام باسم اليابان، لكي يمنحوني جائزة نوبل للسلام".

واستذكر ترامب سلفه باراك أوباما، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009، وقال متذمرا: "أنا لن أحصل عليها أبدا على الأرجح، لكن ذلك ليس مشكلة. أعطوها لأوباما، وهو لا يعلم لماذا. كان هناك لنحو 15 ثانية وحصل على جائزة نوبل"!

وسبق لـ4 رؤساء أمريكيين أن حصلوا على نوبل للسلام، وهم ثيودور روزفلت عام 1906، وودرو ويلسون عام 1919، وجيمي كارتر عام 2002، وباراك أوباما عام 2008.

المصدر: mignews