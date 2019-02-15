ترامب: أنا أستحق جائزة نوبل للسلام

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، لكنه لا يأمل في الحصول عليها.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة: "أنا لن أحصل عليها أبدا على الأرجح، لكن ذلك ليس مشكلة. أعطوها لأوباما، وهو لا يعلم لماذا"؟

وفي معرض حديثه عن "منجزاته" ذكر ترامب ترتيب الحوار مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون شخصيا، وما وصفه بـ "تفادي مقتل المدنيين" جراء العمليات الروسية والإيرانية والسورية في إدلب.

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وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تحدث معه عن ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.

وسبق لـ 4 رؤساء أمريكيين أن حصلوا على جائزة نوبل للسلام، وهم الرئيس الـ 26 ثيودور روزفلت في عام 1906، والرئيس الـ 28 وودرو ويلسون في عام 1919، والرئيس الـ 39 جيمي كارتر في عام 2002، والرئيس الـ 44 باراك أوباما في عام 2008.

المصدر: نوفوستي