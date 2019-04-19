ترامب يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي الشأن الإيراني وأسواق النفط
Reuters
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قال البيت الابيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا يوم الخميس، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الشأن الإيراني وسوق النفط.
وأوضح البيان، "ناقش الزعيمان دعم واشنطن المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحالفات في المنطقة، وتأثير العقوبات الشديدة للإدارة الأمريكية على إيران".
وأضاف البيان "تحدث الجانبان أيضا عن مساهمات دولة الإمارات في أسواق الطاقة العالمية كمورد موثوق للنفط".
المصدر: رويترز
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