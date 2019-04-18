أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مواصلة الصراع حتى إصدار اللجنة العليا للانتخابات الكلمة الفصل بشأن انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.

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وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس أثناء مؤتمر النقابات "مستقبل العمل"، إلى أن مسألة انتخابات اسطنبول لن تكون مغلقة بالنسبة للحزب الحاكم ما لم يصدر القرار النهائي عن اللجنة العليا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع حد للخلافات بهذا الشأن والتركيز على مواجهة تحديات خطيرة تواجهها البلاد، لاسيما في مجال الأمن والاقتصاد.

وشدد الرئيس التركي، خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، على أن الجدل الذي ساد خلال فترة الانتخابات المحلية انتهى، والجميع يتوجهون الآن إلى حياتهم اليومية ويركزون على أعمالهم.

وتابع : "علينا ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية، فالمصافحة والعناق وتوطيد وحدتنا سيكون عنوان المرحلة المقبلة".

ودعا أردوغان إلى ترك الخلافات السياسية في "المسائل المتعلقة بوجود البلد" و"التحرك ضمن إطار "تحالف تركيا" مع 82 مليون شخص".

المصدر: الأناضول + رويترز