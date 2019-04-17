فوز مرشح الحزب المعارض بانتخابات اسطنبول

أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول.

يأتي ذلك بعد اتمام عملية إعادة الفرز التي طالب بها حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان فرز الأصوات في الانتخابات المحلية في إسطنبول قد انتهى اليوم. فيما أظهرت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى نهاية مارس آذار الماضي فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات البلدية بالمدينة بفارق طفيف عن الحزب الحاكم.