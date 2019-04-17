ألمانيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول الوضع في ليبيا
Reuters
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دعت ألمانيا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث تطورات الوضع في ليبيا في ظل هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتواصل على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.
#BREAKING Germany calls for UN Security Council meeting on Libya pic.twitter.com/49Yd9fFN1S— AFP news agency (@AFP) 17 апреля 2019 г.
وتسعى قوات حفتر إلى السيطرة على طرابلس خلال هجوم بدأته في 4 أبريل الجاري.
وتحتدم المعارك في ضواحي العاصمة الليبية بين قوات حفتر من جهة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، من جهة أخرى.
المصدر: أ ف ب
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